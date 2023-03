L’ASSE évite la catastrophe, il jubile

Arnaud De Kanel

La roue tourne à l'ASSE. Après un début de saison cauchemardesque, les Verts ont enchainé un sixième match de rang sans revers en arrachant un match nul héroïque sur la pelouse du Havre, leader de Ligue 2, en infériorité numérique. Le genre de match dont a besoin une équipe qui veut sauver sa peau.

Il y a des matchs nuls qui ont une saveur plus particulière que d'autres, celui face au Havre en fait partie pour l'ASSE. Réduits à 10 après l'expulsion de Léo Petrot et menés de deux buts, Les Verts ont réussi à inverser la tendance sur la pelouse du leader. Un résultat qui permet à l'ASSE de gratter un point précieux en vue du maintien et dont se réjouit le capitaine, Anthony Briançon.

«On a montré de belles ressources»

« On a eu pas mal de ressources. On n'est pas payé sur la première mi-temps qui est à mon sens plus que correcte. Il nous manque ce petit but, on concède aussi deux trois occasions dangereuses. On démarre pas trop mal la deuxième, on prend ce but évitable, et ce pénalty assez sévère mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. On a montré de belles ressources, on n'a rien lâché », a déclaré le capitaine des Verts en zone mixte au micro d' En Vert Et Contre Tous . Un résultat d'autant plus satisfaisant qu'il a été obtenu sur la pelouse du leader havrais, invaincu depuis 26 matchs.

«Il faut continuer de prendre des points»