Un joueur sur le départ, l’ASSE panique

PEn fin de contrat en juin prochain, Jean-Philippe Krasso pourrait bien quitter L’ASSE dans les prochaines semaines ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les Verts. Après le nul obtenu à Bordeaux (2-2), Laurent Batlles s’est d’ailleurs prononcé sur l’importance de son attaquant dont le départ aurait de lourdes conséquences.

Seule satisfaction de la première partie de saison de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso poursuit sur sa lancée en 2023 et participe grandement au redressement des Verts. Avec ses 14 réalisations cette saison, il est le meilleur buteur de Ligue 2 et a encore marqué samedi lors du nul arraché à Bordeaux (2-2). Seul problème, le contrat de Krasso se termine en juin prochain et il semble loin d’être sûr le point de prolonger. En conférence de presse, Laurent Batlles a d’ailleurs l’importance de son attaquant.

L’ASSE redresse la barre

« Ce qu'on voulait, c'était jouer crânement notre chance ici en venant pousser cette équipe qui était invaincu depuis de longs mois. Je pense qu'on a fait le match qu'on voulait. Après, il y a eu des faits de jeu mais malgré tout mon équipe n'a pas lâché. On continue d'avancer dans ce championnat. On continue de prendre des points et c'est important pour nous. Dans le contenu et face au leader, venir faire le match que l'on a fait... », confie l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse avant de se prononcer sur Jean-Philippe Krasso.

«Krasso est très important pour nous»