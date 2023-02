Vente ASSE : Un nouveau candidat passe à l'action, le verdict tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE serait au point mort, et ce depuis plusieurs mois. Mandaté pour sélectionner les meilleures candidatures, le cabinet KPMG ne croulerait pas sous les propositions. Pourtant, il y a encore quelque temps, les investisseurs se précipitaient pour dévoiler leur offre et espérer mettre la main sur le club stéphanois.

Les supporters de l'ASSE s'impatientent. Depuis avril 2021, ils attendent le départ de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux têtes pensantes du club stéphanois. Présents à Saint-Etienne depuis 2004, ils avaient pourtant évoqué leur désir de passer la main et de vendre la formation. Ces derniers mois, de nombreux investisseurs ont envoyé leur candidature au cabinet KPMG, chargé de sélectionner les meilleurs projets. Mais les négociations n'ont, jusque-là, pas abouti. Contacté par RMC Sport, un proche du dossier avait évoqué le sentiment général et pointé du doigt le comportement de Romeyer et Caïazzo. « C’est comme dans un concours de saut en hauteur. On demande de passer une barre placée à 1m20 pour gagner la compétition. On s’entraîne, on s’exécute, on réussit. Et d’un coup, on demande une autre barre à 1m25. Rebelote, on passe 1m25, on demande 1m30. C’est épuisant… » avait-il confié.

Il tacle les dirigeants de l’ASSE et réclame du «respect» https://t.co/1I1iRuakq4 pic.twitter.com/aYD3JJ2BQE — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Un dossier au point mort

Depuis, les candidats se sont lassés. Selon les informations de But Football Club, le cabinet KPMG n'a plus été sollicité depuis le printemps dernier. Dans ce dossier, le calme règne même si Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d'actifs, avait relancé la machine. « Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place », pouvait-on lire dans le communiqué de Blockapital.

Un intérêt du groupe Accor, voilà le verdict