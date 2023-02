«C’est une blague» : L’OM le recrute, il hallucine

La rédaction

Aujourd’hui perçu comme l’un des tous meilleurs gardiens de Ligue 1, Brice Samba fait l’unanimité à Lens. Passé par l’OM entre 2013 et 2017, l’actuel portier des Sang et Or a raconté, pour Free Ligue 1, une drôle d’anecdote sur son début de carrière.

Après avoir fait le bonheur de Nottingham Forest lors des trois dernières saisons, Brice Samba est arrivé à Lens cet été avec l’ambition de conquérir la Ligue 1. Un retour en fanfare puisque le championnat français, il l’a connu lors de son passage à l’OM alors qu’il était encore tout jeune, lui qui n’a encaissé que 20 buts en 25 matchs cette année.

L’anecdote folle de Samba

Pour Free Ligue 1 , Brice Samba est revenu sur un appel qui l’a marqué alors qu’il était encore au Havre : « C’est en été 2013, il me contacte, il m’appelle. Il me dit : « oui bonjour, c’est José Anigo de l’Olympique de Marseille ». Moi, j’étais avec des potes, je raccroche tout de suite. J’ai cru que c’était une blague. Et il y a mon agent qui m’appelle en furie derrière, qui me dit : « mais t’es fou, tu as raccroché à José Anigo ». C’est l’un des premiers qui a vraiment cru en moi. J’avais 18 ans, je n’avais rien fait dans le football. Et lui, vient, me prend et me met numéro deux derrière Steve Mandanda ».

Des débuts compliqués

En janvier 2013, Brice Samba signe un contrat de quatre saisons et demie à l’OM pour un montant estimé à un peu moins d’un demi-million d’euros. C’est un an plus tard, en 32e de finale de Coupe de France, contre Reims, qu’il porte la tunique olympienne pour la première fois. Après cinq petits matchs et un prêt non concluant à Nancy, il rejoint Caen pour retrouver du temps de jeu avant de partir pour l’Angleterre.