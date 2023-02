Zidane, Galtier... Toutes les infos mercato du 26 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Qatar ne lâche rien pour Zidane

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est toujours à la recherche d'un club. De quoi donner de l'espoir aux responsables du PSG. Selon les informations du Journal du Dimanche, le champion du monde 1998 demeure la grande priorité du Qatar pour remplacer Christophe Galtier, sur la sellette. Mais natif de Marseille, Zidane pourrait-il prendre le risque de rejoindre le PSG ?



PSG : Galtier est prévenu

Arrivé l'été dernier au PSG, Christophe Galtier n'est pas à l'abri d'un départ avant la fin de la saison, notamment en cas de défaite face à l'OM. Selon les informations de La Provence , une nouvelle humiliation au Vélodrome pourrait être fatale au technicien parisien. Surtout, si le PSG se fait éliminer par le Bayern Munich en huiitèmes de finale de Ligue des champions le 8 mars prochain. Cela s'apparente presque à un ultimatum pour Galtier.



OM : Recruté l'été dernier, Veretout fait l'unanimité