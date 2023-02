«Inarretable», l’OM a bouclé un coup gagnant sur le mercato

Arnaud De Kanel

Avant ce mercato hivernal historique, l'OM avait également agité la fenêtre estivale. Arrivé en provenance de l'AS Roma, Jordan Veretout faisait partie des 12 recrues signées par Pablo Longoria. Après des premiers sorties inquiétantes, il s'est parfaitement acclimaté au contexte marseillais et forme avec Valentin Rongier un duo redoutable. Son conseiller Chahir Belghazouani ne tarit pas d'éloges à son sujet.

L'été fut chaud à Marseille. Suite au départ précipité de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s'était démené pour offrir le meilleur effectif possible à son nouvel entraineur Igor Tudor. Au total, douze nouveaux joueurs avaient rejoint la Canebière, dont Jordan Veretout. Pièce maitresse de l'entrejeu et élément incontournable du collectif bien huilé de l'OM, le milieu de terrain brille particulièrement depuis qu'il est rentré de la Coupe du monde au Qatar. Sa montée en puissance est largement saluée par les observateurs et Chahir Belghazouani est venu rajouter son grain de sel dans le débat pour dire tout le bien qu'il pensait de son poulain.

«Une fois parti, on ne peut plus l'arrêter»

Conseiller de Jordan Veretout, Chahir Belghazouani est revenu sur l'excellente période que traverse son protégé avec l'OM dans les colonnes du journal L'Equipe . « Jordan, c'est un diesel, il met du temps au démarrage mais une fois parti, on ne peut plus l'arrêter. Ses stats et son nombre de matches en Serie A le prouvent. Il aime se projeter mais, quand tu n'es pas à 100 %, tu ne peux pas te permettre de multiplier les courses. Ça vient avec la forme physique », a-t-il déclaré, avant de conclure.

«Il est habitué à la pression»