Mercato - ASSE : Un joueur annonce son futur transfert ?

En attendant Irvin Cardona (Espanyol Barcelone), l'ASSE se penche sur Zeidane Inoussa, actuellement sous contrat avec Häcken en Suède. Ce jeune ailier présente l'avantage de bien connaître la France puisqu'il a déjà évolué avec le Stade Malherbe de Caen. Alors que les spéculations sont nombreuses sur son avenir, le joueur a fait le point.

Un attaquant est attendu à l’ASSE. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club stéphanois travaille au recrutement d’Irvin Cardona, prêté par Augsbourg à l’Espanyol Barcelone. En parallèle, le club stéphanois suit Zeidane Inoussa, actuellement en Suède et déjà passé par Caen au cours de sa carrière (2019-2024). Aussi courtisé par le Celtic Glasgow, l’ailier aux trois buts et trois passes décisives s’est prononcé sur son avenir.

Le clan Mbappé renforce son refus, mais l'ASSE garde un œil sur l'étoile montante de Caen. 🔍

Inoussa sort du silence

« Il y a des intérêts. J’ai parlé à mes agents et nous avons vérifié ces intérêts pour essayer de planifier mon avenir. Pour être tout à fait honnête, je veux juste jouer au football. Je suis curieux de connaître les intérêts qu’il y a autour de moi, mais je veux être dans un endroit où je me sens apprécié et où il y a un plan pour moi. Que ce soit ici, à Hacken ou ailleurs, je ne sais pas. En ce moment, je me sens très bien à Häcken. Ils ont un bon plan de carrière pour moi. Le projet sportif est bon et il me convient parfaitement » a confié Inoussa à Fotbollskanalen

Le joueur vend la mèche

Mais le joueur ne ferme pas la porte à un départ cet hiver, notamment vers un club étranger. « Pour autant, je pense que la plupart des joueurs de l’Allsvenskan ont envie de partir à l’étranger. C’est probablement le rêve de presque tout le monde. C’est également le mien aussi. Je suis ouvert à un départ si cela convient à moi et à Häcken » a déclaré Inoussa. De quoi rassurer l’ASSE.