L’ASSE se rate, il fait une promesse

Alors qu’elle se déplaçait sur la pelouse de Rodez samedi soir, l’ASSE n’a réussi à ramener qu’un point. Les Verts ont évité le pire, puisqu’ils étaient menés au score à 10 minutes de la fin de la rencontre. Conscient des difficultés de son équipe lors de cette rencontre, Léo Pétrot veut se rattraper le week-end prochain, à l’occasion de la réception de Guingamp.

Après avoir vu sa série d’invincibilité s’arrêter le week-end dernier lors de la défaite face à Metz (1-3), l’ASSE a failli de nouveau s’incliner samedi soir sur la pelouse de Rodez. L’AS Saint-Etienne était menée au score, avant l’égalisation de Kader Bamba à un moins de 10 minutes du coup de sifflet final (1-1).

« On n'avait pas les solutions »

« C’est vrai que ça a été compliqué ce soir face à une équipe qui a mis de l'intensité, des duels et un bloc bas pour nous contrer. On n'avait pas les solutions notamment en première mi-temps. On a changé pas mal de choses en seconde période notamment le système. C'est positif de revenir. On prend un point contre une équipe en forme. C'est toujours intéressant de prendre des points et de continuer à faire tourner le compteur », a déclaré Léo Pétrot après la rencontre, dans des propos relayés par EVECT . Le défenseur de l’ASSE compte se rattraper le week-end prochain, lors de la réception de Guingamp.

« On a envie de montrer une autre image face à Guingamp »