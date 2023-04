Il enrage à cause de l’ASSE

Arnaud De Kanel

L'ASSE a arraché un point précieux à Rodez samedi. Les hommes de Laurent Batlles s'en sont remis à Kader Bamba, l'auteur du but égalisateur, pour venir gâcher la fête ruthénoise. Didier Santini (Rodez) a déploré le manque d'efficacité de son équipe.

Une semaine après le revers contre le FC Metz de Georges Mikautadze, l'ASSE était opposée à une équipe de Rodez en grande forme. Les Verts ont buté sur la machine ruthénoise et ont donc concédé le match nul (1-1). Un résultat au goût amer pour Didier Santini, le coach de Rodez.

Vente ASSE : «Ils ont fait semblant», nouvelle révélation hallucinante https://t.co/hhNs5kD56A pic.twitter.com/8xtDb0qdBX — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

«On peut avoir des regrets»

« Dans l’ensemble, c’était équilibré. On peut avoir des regrets sur le bel arrêt de Larsonneur à la fin. Mais c’était une grosse équipe, on a montré qu’on avait le niveau. On a aussi pris un point sur tout le monde derrière, donc on va rester là-dessus. Devant un super public, on a montré de belles choses, de l‘allant, de l‘envie. Sur le but qu’on prend, on doit avoir du vice, casser le jeu. Mais on ne peut pas tout bien gérer non plus », a déploré le coach ruthénois en conférence de presse.

«Je trouvais qu’on était bien»