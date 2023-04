L’ASSE s’explique sur cet énorme flop du mercato

Thibault Morlain

En janvier dernier, l’ASSE s’est renforcée afin d’inverser la tendance et éviter la relégation en National. Laurent Batlles a alors accueilli de nouveaux joueurs parmi lesquels on pouvait notamment retrouver Mateo Pavlovic. Mais voilà que ça vire au fiasco avec le Croate qui n’a toujours pas joué avec l’ASSE depuis son arrivée. Face à ce flop, Batlles s’est alors expliqué.

L’ASSE pouvait craindre le pire, mais voilà que les Verts devraient bel et bien rester en Ligue 2. Laurent Batlles a réussi à inverser la tendance, bien aidé notamment par les recrues arrivées en janvier dans le Forez. Enfin, cela ne vaut pas pour tout le monde. En effet, Mateo Pavlovic fait partie de ces nouveaux joueurs recrutés au mercato hivernal par l’ASSE. Censé renforcer la défense centrale des Verts, l’ancien d’Angers n’a tout simplement jamais porté le maillot stéphanois en Ligue 2. Le cas Pavlovic est ainsi une véritable interrogation…

« Il y a plus performant que lui »

En conférence de presse, des réponses ont été demandées à Laurent Battles concernant la gestion de Matteo Pavlovic. L’entraîneur de l’ASSE a alors expliqué à propos de son joueur : « C'est un choix, parce qu’aujourd'hui je trouve qu’il y a plus performant que lui. Après, il fait partie intégrante de l’effectif mais je ne peux pas faire jouer tout le monde. Est-ce que cela remet en cause son recrutement cet hiver ? Non pas du tout, c’était une période très particulière par rapport à son recrutement, il y avait la blessure d’Antho' (Briançon), des choses se sont passées, vous savez comment ça se passe les fins de mercato ».

« C’est difficile d’arriver dans l’effectif »