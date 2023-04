Il veut claquer la porte de l’ASSE et fait son mea culpa

Hugo Chirossel

Alors qu’il est actuellement prêté à Leganes, en deuxième division espagnole, Yvan Neyou s’est récemment confié sur son avenir. Le milieu de terrain âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, a déclaré qu’il souhaitait poursuivre avec le club espagnol la saison prochaine. Cependant, le Camerounais est ensuite revenu sur ses propos.

Après avoir réussi à redresser la barre ces dernières semaines, l’ASSE peut désormais se projeter plus sereinement sur la saison prochaine et notamment le mercato estival. En ce sens, Yvan Neyou s’est récemment confié sur son avenir, dans un entretien accordé à Somos Lega . Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Verts , le milieu de terrain âgé de 26 ans est prêté à Leganes jusqu’à la fin de la saison.

« J'aimerais continuer à Leganes »

« Nous avons une équipe capable de jouer davantage. On a un esprit au top et cette année c'est un peu décevant de ne pas pouvoir jouer plus haut. Je ne regrette pas d'être venu à Leganés, j'ai beaucoup appris pour comprendre le jeu espagnol. Je suis prêté jusqu'à la fin de la saison et il n'y a pas d'option pour une saison de plus. Mais j'aimerais continuer à Leganes, je vais bien, il y a de bonnes personnes au club et ils vous disent la vérité ici », a déclaré Yvan Neyou.

« En aucun cas je n’ai parlé de mon avenir »