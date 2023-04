L’ASSE évite le pire, il jubile

Arnaud De Kanel

L'AS Saint-Etienne se déplaçait à Rodez samedi pour le compte de la 33ème journée de Ligue 2. Les Verts ont évité la défaite de justesse grâce à un but de Kader Bamba à 10 minutes du terme. Les hommes de Laurent Batlles auraient même pu s'incliner sans une parade décisive de Gautier Larsonneur. Le coach se satisfait de ce point arraché.

L'ASSE ne remontera pas en Ligue 1 la saison prochaine mais se doit de terminer en beauté cette saison, notamment pour assurer définitivement son maintien. Le club du Forez affrontait une équipe de Rodez très en forme qui avait ouvert le score sur penalty au retour des vestiaires. C'est finalement Kader Bamba qui a arraché le point du nul pour les Verts qui repartent de l'Aveyron avec une unité précieuse. Soulagé, Laurent Batlles s'en contente.

«Je suis content de venir prendre un point ici»

« Ça n’a pas été un match facile contre une équipe en forme en ce moment. On a deux belles occasions pour ouvrir le score et on ne le fait pas. Derrière on se fait punir en début de seconde période. Il a fallu revenir au score, tenter des choses, changer de système. Je suis content de venir prendre un point ici, ça nous permet de repartir de l’avant, de prendre des points et d’avancer. Ce n'est jamais facile de venir jouer ici. On a manqué de justesse technique, c’est ce que j’ai dit à la pause, vous tombez dans le duel un pour un et si vous ne faites pas plus que du duel, vous subissez. C’est important pour nous de venir prendre des points même si on aurait peut-être pu remporter ce match comme eux en fin de rencontre », a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Il faudra faire mieux à la maison»