L’ASSE flambe, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

En grande forme depuis quelque temps, l’ASSE espère toujours pouvoir remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Pour cela, les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent encore batailler avec Laval ou encore avec Angers. Et selon Loïc Perrin, ce sprint final sera loin d’être aisé côté stéphanois.

L’ASSE de retour au premier plan. Après un gros creux en fin d’année 2023, les Verts sont repassés à l’attaque et aborde ce sprint final de Ligue 2 en grande forme. 3ème du classement, le club du Forez accuse toujours deux points de retard sur le SCO d’Angers, et possède désormais neuf matchs pour combler l’écart.

Vente ASSE : Un projet secret à 25M€ a capoté ! https://t.co/fCwXryMSno pic.twitter.com/LsxuFLbmDT — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

« Ce n'est pas si évident que ça de retrouver la L1 quand on descend »

Monument du football français, l’ASSE rêve donc de retrouver l’élite. Un objectif fixé dès la descente du club en Ligue 2 il y a de cela deux ans. Et jamais les Verts n’ont semblé aussi proches de la Ligue 1. Toutefois, l’ancien capitaine et actuel coordinateur sportif du club, Loïc Perrin, a souhaité aborder le sujet avec des pincettes. Invité de l’émission « le studio des légendes » d’Europe 1 , l’ancien défenseur annonce la couleur : « On est un des clubs les plus populaires du football français, c'est une certitude. On a conscience que la place de l'ASSE, c'est en ligue 1, mais ce n'est pas si évident que ça de retrouver la L1 quand on descend » , a ainsi confié Loïc Perrin, relayé par Peuple Vert .

« La ligue 2 c'est compliqué ! »