La vente de l’ASSE bouclée grâce à une star d’Hollywood ?

A chacune de ses apparitions, Timothée Chalamet crée l'évènement. L'acteur, actuellement à l'affiche de "Dune 2" était de passage en France il y a quelques jours pour assurer la promotion du film. L'occasion pour l'acteur franco-américain d'évoquer son amour pour l'ASSE. Les images de l'acteur enfilant une écharpe de supporters a fait le buzz de l'autre côté de l'Atlantique.

L'ASSE est en vente depuis près de trois ans. Dans ce dossier, le club stéphanois pourrait recevoir le coup de pouce de Timothée Chalamet. L'acteur franco-américain est un grand fan des Verts et l'a encore prouvé lors de son passage en France.

ASSE : L’entraineur a déjà vendu la mèche pour son avenir https://t.co/2jFnkZHa9S pic.twitter.com/vkyg422C2g — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Chalamet et l'ASSE, une grande histoire d'amour

Invité de l'émission Quotidien sur TMC il y a quelques jours, Chalamet a enfilé une écharpe de l'ASSE. Une image qui a fait le buzz aux Etats-Unis selon Daniel Riolo. Le chroniqueur laisse entendre que cela pourrait même permettre au club de rameuter des investisseurs.

« Ça a fait un buzz énorme »