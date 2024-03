L’ASSE de retour en Ligue 1 ? Il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Après 29 journées de Ligue 2, l’ASSE se retrouve 3ème. Sur le podium, la formation stéphanoise est en grande forme, et ambitionne toujours de retrouver l’élite la saison prochaine. Si Angers et Auxerre semblent également dans la course à la montée, Damien Bridonneau estime que Saint-Etienne va réussir sa fin de saison.

Neuf matchs. La saison de Ligue 2 s’achèvera d’ici neuf rencontres, et l’ASSE est en grande forme. Après une période très compliquée en fin d’année 2023, le club du Forez retrouve une certaine continuité. Lors du déplacement à Bastia samedi dernier, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont repris la 3ème place du championnat à Laval. Et désormais, le rêve d’une remontée en Ligue 1 est bien présent dans la tête des supporters stéphanois…

ASSE : Il refuse son transfert ! https://t.co/6mjjivdMpl pic.twitter.com/Ra7EIuJiLA — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« Tu te dis que tu peux aller au bout »

Dans les colonnes de Poteaux-Carrés , l’ancien défenseur de l’ASSE (2003-2004) Damien Bridonneau estime que le bon état d’esprit des Verts peut leur permettre de retrouver l’élite en fin de saison : « Tout le groupe est concerné et focalisé sur cet objectif de la montée. Ce week-end j'ai vu des joueurs stéphanois en osmose, joyeux, heureux. Quand t'es dans cet état d'esprit-là, tu te dis que tu peux aller au bout » , a lâché ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Deux points à reprendre en neuf matches, ce n’est pas grand-chose »