ASSE : L’entraineur a déjà vendu la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'ASSE en décembre pour succéder à Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio sait que le temps est compté. Le technicien gardois l'a d'ailleurs fait immédiatement savoir à son arrivée, lui qui a signé pour un contrat court de six petits mois. Son discours a été entendu.

L'arrivée d'Olivier Dall'Oglio à la tête de l'ASSE, en décembre dernier, a été un véritable tournant pour le club. Son contrat de six mois a instauré un sentiment d'urgence et de détermination au sein du staff et des joueurs, sans place pour les hésitations. Ce changement de mentalité semble avoir eu un impact significatif sur l'équipe stéphanoise.

L’ASSE de retour en Ligue 1 ? Il annonce la couleur https://t.co/6nTKfR7J0H pic.twitter.com/pDOQUko9Fe — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Dall'Oglio a signé six mois

Les résultats sont là pour Olivier Dall'Oglio qui a réussi à ramener l'ASSE à trois unités du podium. Comme indiqué par L'Equipe , il a signé pour seulement six mois. Il est donc en mission comme Jean-Louis Gasset à l'OM.

«Qu'on n'avait pas de temps et eux non plus»