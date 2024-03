L’ASSE de retour en Ligue 1 ? Il annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Après un gros passage à vide fin 2023, l’ASSE est de retour aux affaires. Le club stéphanois enchaîne les résultats positifs, et pointe désormais à la 4ème place de Ligue 2. De quoi sérieusement envisager un retour en Ligue 1 la saison prochaine ? Pour Mathieu Cafaro, une montée en fin de saison est clairement envisageable mais ne sera pas simple.

L’ASSE rayonne. Grâce notamment à un mercato hivernal astucieux, les Verts enchaînent les performances concluantes, et sont surtout revenus en haut du classement de Ligue 2. 4ème à trois points de Laval (3ème, 48 points), Saint-Etienne veut croire à une remontée en Ligue 1, trois ans après cette terrible relégation dans l'antichambre du football français. Depuis cinq matchs, les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont d’ailleurs invaincus…

L’ASSE en feu, du lourd est annoncé https://t.co/hWduitfpXp pic.twitter.com/PFiL7cD68Q — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« Il reste 10 finales et on va essayer de les aborder du mieux possible »

Dans un entretien accordé à MaLigue2 , Mathieu Cafaro s’est exprimé sur la fin de saison de l’ASSE : « On s’est donné le droit de vivre une belle fin de saison. On est lancés, il reste 10 matchs. On se le dit entre nous, il reste 10 finales et on va essayer de les aborder du mieux possible pour terminer le plus haut possible en fin de saison » , a lâché le milieu de terrain dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Chaque match sera l’occasion de se placer »