Vente ASSE : Un gros projet se confirme ?

Arnaud De Kanel

Après avoir recalé plusieurs projets faute de moyens nécessaires, les dirigeants de l'ASSE ne perdent pas l'espoir de trouver un candidat crédible pour le rachat des Verts. Co-propriétaire du club avec Roland Romeyer, Bernard Caïazzo serait même persuadé que la solution pourrait venir d'une grosse puissance mondiale, à savoir la Chine ou les Etats-Unis.

L'ASSE cherche désespérément un repreneur depuis plusieurs années. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont ouverts à l'idée de céder leur bien mais pas à n'importe quel prix. Un projet compris entre 15 et 25M€ a d'ailleurs été écarté. Pour laisser la place à un plus gros ?

Vente ASSE : Un projet secret à 25M€ a capoté ! https://t.co/fCwXryMSno pic.twitter.com/LsxuFLbmDT — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Caïazzo y croit

D'après les informations de L'Equipe , Bernard Caïazzo estimerait que la solution pourrait provenir de Chine ou des Etats-Unis. Conscient du gros coup de communication réalisé par les multiples déclarations de Timothée Chalamet, le co-président de l'ASSE se met à rêver.

Chalamet derrière un gros coup ?