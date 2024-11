Il l'annonce, l'ASSE a réalisé un coup de maître

Arnaud De Kanel

En plein doute, l'ASSE a signé un succès précieux samedi soir face à Strasbourg, l'une des belles surprises du début de saison. Les Verts ne se sont pas démontés et ils ont joué crânement leur chance en livrant une belle prestation. Liam Rosenior, le coach strasbourgeois, a salué le match des stéphanois.

C'est une immense bouffée d'oxygène. Samedi, dans un Chaudron incandescent et entièrement acquis à la cause des Verts, l'ASSE a fait chuter Strasbourg. C'est une victoire qui pourrait faire date dans la saison des Stéphanois qui ont certainement livré leur plus sérieuse prestation de la saison. Beau joueur, Liam Rosenior a félicité les hommes d'Olivier Dall'Oglio.

«Il faut donner du crédit au match réalisé par Saint-Étienne»

« Sur cette rencontre nous avons été mis en difficulté avec leur bloc bas. On a eu du mal a leur poser des problèmes et casser cette équipe très compacte. Leur bloc bas nous a posé problème on a eu du mal à leur faire du souci. Il faut donner du crédit au match réalisé par Saint-Étienne. Nous encaissons un premier but sur corner et sur le second nous sommes à dix avec un joueur blessé hors du terrain. On encaisse le but sur son côté. En fin de match, on a fait rentrer un second attaquant pour essayer de pousser mais nous n’avons pas réussi à revenir. Nous ne sommes pas parvenus à trouver les clés contre Saint-Étienne malgré une belle possession. C’est la première fois de la saison que nous tombons sur une équipe qui abandonne totalement le ballon en nous laissant le contrôle du match. On a eu des opportunités en première période mais dans les trente derniers mètres, nous n’étions pas assez précis. Cela risque de nous arriver de plus en plus souvent de tomber sur ce genre d’équipes. À nous de nous adapter à eux, on va devoir trouver des solutions », a déclaré le coach du RCSA en conférence de presse, avant de poursuivre.

«L’ASSE n’a jamais joué comme ça cette saison»

« Je pense qu’on a gagné du respect par rapport à ce qu’on a montré depuis le début de saison dans le jeu mais les équipes vont s’adapter à cela. Sur ce match, on avait prévenu les joueurs d’une possibilité d’une défense à cinq même si l’ASSE n’a jamais joué comme ça cette saison. Finalement, ils n’ont rien changé. On ne peut pas toujours avoir toutes les réponses avant le match, on doit s’adapter quand l’opposition nous propose des choses différentes », a ajouté Liam Rosenior. Sur la sellette, Olivier Dall'Oglio appréciera...