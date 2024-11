ASSE : Le vestiaire prend position pour le prochain entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre face au Racing Club de Strasbourg ce samedi soir ne sera pas qu'un simple match pour Olivier Dall'Oglio. Le coach de l'ASSE pourrait se retrouver sur un siège éjectable en cas de nouvelle défaite en championnat. Le nom de Wilfried Nancy (Columbus Crews) est évoqué pour le remplacer. En conférence de presse, Denis Appiah a évoqué cette rumeur.

Le match de la dernière chance pour Olivier Dall’Oglio ? Face au Racing Club de Strasbourg, le coach de l’ASSE n’aura pas le droit à l’erreur quelques jours après une lourde défaite face au SCO d’Angers (4-2). Selon les informations de L’Equipe, son avenir ne tient qu’à un fil, alors que les dirigeants stéphanois ont déjà sondé Wilfried Nancy, coach français de Columbus Crews. Questionné sur son avenir en conférence de presse, Dall’Oglio préfère se concentrer sur son cas personnel.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Dall'Oglio sort du silence sur son avenir

« On m'a donné un défi, on m'a donné une mission. Ce n'est pas la mission la plus facile du monde. Comme la saison dernière, elle n'était pas facile. Peut-être que celle-là, elle est encore plus complexe. Les entraîneurs sont là et des fois, le lendemain, ils ne sont plus là. C'est comme ça. Mais tant que je serai là, je suis déterminé et ferme sur mes convictions. Il n'y a pas de souci là-dessus et les noms qui circulent, ça ne m'atteint pas du tout » a confié le coach de l’ASSE.

« Je n'étais vraiment pas au courant»

Et si l’on se réfère aux propos de Denis Appiah, Dall’Oglio conserve un certain soutien dans le vestiaire. « Pour ma part, je n'ai pas vu de nom donc je n'étais vraiment pas au courant. Après on connait le métier, on connait le foot et comment ça se passe quand il y a des résultats négatifs. Pour le coup, on n'en parle pas, je n'en ai pas parlé vu que je ne le savais pas. J'essaie quoiqu'il arrive d'avoir toujours le même rapport avec mon coach. Mon entraineur, c'est Monsieur Dall'Oglio, on travaille ensemble, on a envie de s'en sortir tous ensemble. Moi avec lui. Pour le reste, ce n'est pas moi qui prends les décisions. On a déjà pas mal de choses à régler, je ne vais pas m'occuper de ça » a déclaré le joueur stéphanois dans des propos rapportés par But Football Club.