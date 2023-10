Christophe Galtier «pète un plomb», la folle anecdote

Hugo Chirossel

Joueur de l’ASSE pendant six ans, entre 2011 et 2017, Fabien Lemoine y a connu Christophe Galtier, son entraîneur pendant la majorité de son passage chez les Verts. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien milieu de terrain a raconté une anecdote qui implique l’ancien entraîneur du PSG et Stéphane Ruffier.

Avant d’entraîner le LOSC, l’OGC Nice puis le PSG la saison dernière, Christophe Galtier était resté pendant huit ans à l'ASSE en tant qu’entraîneur principal. Une période au cours de laquelle il a eu Fabien Lemoine sous ses ordres, arrivé en 2011 chez les Verts .

«Le coach (Galtier) pète un plomb»

Dans un entretien accordé à L'Équipe , Fabien Lemoine s’est remémoré une anecdote impliquant Christophe Galtier et Stéphane Ruffier : « C'est à la mi-temps d'un match à Auxerre (en février 2012, 0-0), avec Saint-Étienne. Le coach (Galtier) pète un plomb et, sans faire exprès, envoie d'un geste maladroit le thermos de café sur le maillot de Stéphane Ruffier . »

«Sortez les gilets pare-balles»