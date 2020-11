Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel livre ses vérités sur l’OL !

Publié le 6 novembre 2020 à 14h38 par G.d.S.S. mis à jour le 6 novembre 2020 à 14h39

Alors que l’ASSE affrontera l’OL dimanche pour le grand derby, Claude Puel a évoqué ses retrouvailles avec son ancien club.