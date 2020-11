Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Ce message fort de Puel sur la mauvaise passe des Verts !

Publié le 1 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

À une semaine du derby au Groupama Stadium face à l'OL, Claude Puel a tenu à sonner la charge alors que le club du forez est en grande difficulté depuis quelques semaines.

Après un début de saison encourageant, marqué notamment par une victoire au Vélodrome face à l'OM, l'ASSE est retombée dans ses travers de la saison passée ces dernières semaines, enchaînant une cinquième défaite consécutive ce dimanche, à domicile face à Montpellier. Leader de Ligue 1 en début de saison, le club du Forez est désormais tombé à la treizième place du classement, flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Alors que le derby face à l'OL, plus en forme que jamais avant d'affronter le LOSC ce soir, se profile la semaine prochaine, Claude Puel a évoqué la semaine crucial qui attend l'ASSE...

« Il faut que tout le monde reste bien concentré et solidaire en donnant le meilleur »