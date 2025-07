Cristiano Ronaldo passe un coup de fil, son transfert est bouclé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Joao Felix a terminé son tour d'Europe à 25 ans du côté de Chelsea. Après avoir voyagé en Espagne ainsi qu'en Italie, le Portugais a rejoint la légende de son pays à Al-Nassr : Cristiano Ronaldo. L'attaquant du club saoudien serait d'ailleurs à l'origine de cette opération alors que Felix se dirigeait initialement plutôt vers un retour au bercail au Benfica Lisbonne.

Sur son compte X, en n'incluant pas les commissions d'agent, primes à la signature et les salaires, le journaliste Romain Molina a confié que Joao Felix a généré plus de 205M€ juste en prenant en compte les indemnités de transferts et de prêts du haut de ses 25 ans. Rien que ça.

Chelsea vend Joao Felix à Al-Nassr pour 50M€ Et pour cause, Joao Felix a déjà bien voyagé depuis sa formation au Benfica Lisbonne qui se concluait par un transfert de 120M€ à l'Atletico de Madrid en 2019. S'en sont suivies des expériences à Chelsea, au FC Barcelone, à l'AC Milan et à Al-Nassr. Cet été, le club saoudien a misé sur l'international portugais en dégainant une offre de 50M€ à Chelsea et ce, alors qu'un retour au Benfica Lisbonne semblait se dessiner en coulisses.