Karim Benzema : L'appel de l'Algérie !

Karim Benzema est sans contestation possible l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football français. Non pas pour ses palmarès avec l'équipe de France dont il a été privée pendant des années pour des raisons extrasportives, mais pour ses performances en club avec le Real Madrid notamment. Dernier Ballon d'or tricolore en date en 2022, Benzema aurait pu choisir l'Algérie, ce qui aurait fait le bonheur de Riyad Mahrez.

Natif de Lyon, Karim Benzema a fait ses débuts à Bron dans la région lyonnaise et dans l'académie de l'OL. Même son de cloche avec les équipes de jeunes tricolores où il a fait ses classes jusqu'aux A. Cependant, avec Didier Deschamps et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema a eu une histoire conflictuelle avec l'équipe de France, n'étant plus convoqué de fin 2015 à 2021 avant de faire son retour et de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022 qu'il n'a pas disputé à cause d'une blessure.

«Benzema en sélection algérienne ? Bien sûr, c'est le genre de joueur avec qui tu aurais aimé jouer» Riyad Mahrez (34 ans) a fait le choix de représenter l'Algérie plutôt que l'équipe de France à compter de 2014 en remportant la Coupe d'Afrique des nations en 2019 notamment. Une collaboration avec Karim Benzema en sélection aurait bien aimé partager le même vestiaire avec les Fennecs. « Si je m'imagine les petits jeux ? Ca aurait été bien. Si ça m'aurait plu de jouer avec lui avec l'équipe nationale algérienne ? Bien sûr, c'est le genre de joueur avec qui tu aurais aimé jouer, un super joueur. Mais bon, il a eu un parcours différent. Je suis content des joueurs avec qui j'ai joué en Algérie et avec qui je joue. Le meilleur joueur de la Saudi Pro League ? C'est lui cette année »