Messi avec Cristiano Ronaldo : Il prépare son transfert en Arabie saoudite

Lionel Messi est la superstar du football mondial que l'Arabie saoudite aimerait s'offrir. Cette opération permettrait à la Saudi Pro League de compter en ses rangs les présences de la plus grande rivalité du siècle avec Cristiano Ronaldo et l'Argentin. Riyad Mahrez signe tout de suite.

Qu'adviendra-t-il de Lionel Messi ? La star argentine de l'Inter Miami a fêté son 38ème anniversaire le 24 juin dernier et se trouve dans les ultimes mois de son contrat avec la franchise de Major League Soccer. Le 31 décembre prochain, si la situation demeure la même entre les parties concernées, la légende vivante du FC Barcelone sera libre de tout contrat.

«On en parle dans mon club. J'aimerais beaucoup» Cependant, ça s'active déjà en Arabie saoudite pour faire de Lionel Messi la nouvelle star de Saudi Pro League au même titre que Cristiano Ronaldo. Et plus précisément à Al-Ahli, club dans lequel évolue Riyad Mahrez. « Messi en Arabie saoudite ? On en parle dans mon club. J'aimerais beaucoup. Messi, c'est notre enfance. En tant que footballeur, on l'a beaucoup regardé, c'est notre exemple. Ce serait exceptionnel de jouer avec lui ».