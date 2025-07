OM : La séparation à 12M€ !

Axel Cornic

Si de nombreuses recrues sont attendues en ce mercato estival, l’Olympique de Marseille doit également vendre. Ainsi, on a vu Luis Henrique filer à l’Inter, ou encore Quentin Merlin et Valentin Rongier rejoindre le Stade Rennais. Et le prochain départ semble être imminent, avec Ismaël Koné qui devrait faire ses valises.

Ça bouge beaucoup à Marseille. A quelques semaines du début de la saison en Ligue 1, les dirigeants de l’OM redoublent d’efforts sur le marché des transferts pour offrir à Roberto De Zerbi la meilleure équipe possible. Et si des recrues sont arrivées, des indésirables sont également partis ces dernières semaines.

Ismaël Koné à Sassuolo Ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle opération fait parler depuis quelques jours. Il s’agit d’Ismaël Koné, qui avait pourtant été fortement voulu par De Zerbi il y a un an et qui n’a jamais convaincu à l’OM. Après un prêt de six mois au Stade Rennais, l’international canadien devrait carrément quitter la Ligue 1, pour filer en Serie A.