«Il m’a fait mal», Zidane lui a fait vivre un douloureux calvaire

En décembre 1995, les Girondins de Bordeaux créaient la surprise en éliminant le Bétis Séville en huitièmes de finale de la Coupe UEFA. Près de 30 ans plus tard, Juan Sabas, attaquant andalou de l’époque, se souvient avec amertume de cette élimination et surtout d’un homme : Zinedine Zidane, qui avait inscrit un but de grande classe en Espagne.

Pour Juan Sabas, ce match reste une plaie ouverte. L’ancien attaquant du Real Bétis n’a rien oublié de ce huitième de finale de Coupe de l'UEFA où Bordeaux, emmené par un jeune Zinedine Zidane, a fait plier son équipe en Espagne. Alors jeune espoir, le Français avait réalisé un lob incroyable, qui avait permis à son équipe de se qualifier malgré la défaite (2-1).

La grande déception à cause de Zidane « Personnellement, l’élimination qui m’a fait le plus mal a été celle contre les Girondins de Bordeaux de Zinedine Zidane lorsque je jouais pour le Real Betis. Nous avons joué contre une équipe qui n’était pas non plus un grand nom, Zidane était déjà un joueur international, mais pas celui de la Juventus et du Real Madrid… et nous avons été éliminés par sa faute. Nous avions perdu 2-0 à l’aller, nous sommes sortis avec l’intention de renverser la vapeur malgré le fait que c’était très difficile pour nous et dès que nous avons commencé, il a pris un ballon, l’a frappé depuis le centre du terrain et a marqué un magnifique but. C’est vrai que je n’ai pas de grands souvenirs de l’Europe parce que nous avons presque toujours été éliminés trop tôt » a confié l'ancien joueur espagnol.