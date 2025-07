Mbappé - Zidane : La grande confirmation à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir été publiquement démenti par Kylian Mbappé, Le Canard Enchaîné persiste et signe. Le journal satirique affirme que la star du football a bel et bien refusé de porter la flamme olympique pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et ce, malgré les déclarations ironiques du joueur madrilène sur les réseaux sociaux

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et Le Canard Enchaîné continue. Quelques jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le média satirique a relancé le sujet en confirmant ses informations : Mbappé a bien décliné la proposition de participer au relais final de la flamme, et ce malgré le scénario imaginé par le COJO.

Mbappé conteste les informations Selon Le Canard, le Comité d’organisation souhaitait que l’attaquant, récemment transféré au Real Madrid, joue le rôle de « l’homme masqué » – celui qui devait porter la torche avant de la remettre à Zinédine Zidane, figure emblématique du sport français. Une scène pensée comme un moment de mystère et d’émotion, destinée à marquer les esprits. Mais Mbappé aurait refusé, car il n’en était pas le dernier porteur, un rôle plus prestigieux dans la symbolique olympique. Le joueur a réagi sur X avec ironie : « Vous avez oublié de dire que je voulais aussi être le meneur de l’équipe de France de basket, je pense… J’étais juste au calme, en vacances à l’autre bout du globe. Aucune raison d’être dernier porteur de flamme vu que je n’ai aucune histoire avec les JO. »