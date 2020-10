Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Puel règle un dossier chaud du moment !

Publié le 31 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière, Denis Bouanga connaît un début d'exercice poussif, mais Claude Puel lui trouve des circonstances atténuantes.

Cette saison, Claude Puel attendait que Denis Bouanga soit le leader technique de son équipe cette saison. Il faut dire que l'ancien Nîmois a réalisé une première saison très convaincante à l'ASSE. Et pourtant, ses prestations depuis le début de l'exercice sont assez décevantes. Une situation dont il a parfaitement conscience comme il l'a récemment expliqué au micro de Téléfoot La Chaîne : « C’est vrai que je suis conscient que mes matchs n’ont pas été très bons et ça je n’en doute pas, je le sais. Après je sais reconnaître aussi mes erreurs. Comme j’ai sa confiance, j’essaie de faire au maximum et de justement m’adapter à cette nouvelle équipe de jeunes. J’essaie d’être performant à chaque fois maintenant . »

Puel défend Bouanga