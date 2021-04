Foot - ASSE

ASSE : Barcelone, Nadal... Caïazzo a sèchement recadré Laporta pour la Super Ligue !

Publié le 22 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Fermement opposé au projet de Super Ligue, Bernard Caïazzo s'est réjoui de l'échec de ce projet et raconte qu'il avait déjà prévenu les grands clubs européens.

Le projet de Super Ligue initié dimanche par le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan a tourné au fiasco. En effet, sous l'impulsion de Manchester City, les clubs se sont petit-à-petit retiré de ce projet qui a donc été abandonné seulement 48 heures après son lancement. Interrogé à ce sujet, Bernard Caïazzo, président de l'ASSE, a d'ailleurs affiché son soulagement.

«Comme je l’ai dit au patron du Barça : “Tu as plus de chances de battre Nadal au tennis que de voir la Super League se jouer”»