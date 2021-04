ASSE

ASSE : Bouanga explique la défaite contre le PSG !

Publié le 18 avril 2021 à 23h05 par La rédaction

Les Verts étaient tout proche d’un énorme exploit à Paris lors de la 33e journée de Ligue 1 contre le PSG. Premier buteur et impliqué sur le second but des Verts, Denis Bouanga n’a pas caché sa frustration à l'issue de la partie.