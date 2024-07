Liga : Comment s'appelait le Real Madrid avant ?

La rédaction

Le football a commencé à se développer très tôt en Espagne grâce à la culture anglaise qui a dépassé les frontières. Le Real Madrid est l'un des plus vieux clubs espagnols en plus d'être celui qui a sûrement connu le plus de succès. Les Merengues possèdent une histoire très longue qui a commencé au tout début du XXème siècle. Quelques années auparavant, un groupe de jeunes venus en majorité des universités d'Oxford et de Cambridge fonde un premier club exclusif avant la création officielle à partir de 1902.

A l'origine de la création du Real Madrid, deux frères originaires de Barcelone, ironie du sort, Carlos et Juan Pedros, qui deviendra le premier président du club, officialisent en 1902. Mais le Real Madrid ne s'est pas toujours appelé ainsi puisqu'il a fallu attendre 1920 pour cette appellation. Et elle est loin d'être liée au hasard.

Le Madrid Football Club

A l'origine, le nom officiel du club était en anglais car à l'époque, c'est grâce aux Anglais présents dans le pays que le football est arrivé en Espagne. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Madrilènes jouent en blanc et qu'il s'agit de la couleur du club. L'année 1902 correspond également au sacre du roi Alphonse XIII qui atteint la majorité pour gouverner. Carlos Pedros organise alors un tournoi de football à Madrid en l'honneur de ce grand événement et il tombe sous le charme.

Un héritage royal

En fait, le Real Madrid s'appelait tout simplement Madrid Football Club avant de rajouter un petit élément. Ce "Real" justement signifie "royal" en castillan et c'est un cadeau du roi Alphonse XIII qui permet à certains clubs d'ajouter cet adjectif à leur nom, comme c'est le cas pour la Real Sociedad ou le Real Betis par exemple. Après son abdication, c'est Franco qui lui offre ce statut royal à nouveau, un nom qu'il ne quittera plus jusqu'à aujourd'hui.