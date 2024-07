Mercato : Le Real Madrid veut encore un joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après son transfert pour 60M€, Manuel Ugarte va-t-il quitter le PSG ? La question se pose car Manchester United a dégainé une offre de 45M€, hors bonus, comme révélé par le10sport.com. Cependant, d’autres clubs sont dans le coup, à l’image du Real Madrid qui pourrait recruter un nouveau Parisien après Kylian Mbappé.

Cet été, le chantier du milieu de terrain semble prioritaire au PSG. Dans cette optique, le transfert de Joao Neves fait partie des grands objectifs du club de la capitale cet été. Benfica réclame 120M€ pour lâcher son grand talent, mais cela pourrait également bouger dans le sens des départs du côté du PSG. Et pour cause, Manuel Ugarte semble particulièrement plaire sur le mercato.

Mercato : Le PSG va rater ce transfert à 60M€ https://t.co/by3Gj167ry pic.twitter.com/OKjdLbtRtt — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Le PSG recale Manchester pour Ugarte ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester United a ainsi dégainé une offre de 45M€, hors bonus, pour recruter Manuel Ugarte. Une offre qui n'aurait visiblement pas convaincu le PSG puisque selon les informations d'Abdellah Boulma, le club de la capitale aurait repoussé cette offre, la jugeant assez éloignée de ses attentes pour un joueur ayant été recruté 60M€ il y a un an et qui réalise une excellente Copa America.

Le Real Madrid débarque pour le transfert d'Ugarte !

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que Manuel Ugarte est assuré de rester au PSG. Et pour cause, alors que l'intérêt de Manchester City et du FC Barcelone a été révélé par le10sport.com, Abdellah Boulma ajoute qu'un nouveau club s'est immiscé dans les discussions et non des moindres puisqu'il s'agit du Real Madrid. Le journaliste assure que le club merengue, qui a déjà obtenu la signature de Kylian Mbappé, a également manifesté son intérêt pour Manuel Ugarte.