Les frères Mbappé se déchirent ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'un avait le sourire, l'autre la mine déconfite. Les émotions ont été très différentes chez les frères Mbappé. Bien que blessé et absent du match opposant le LOSC au Real Madrid, Ethan a célébré la victoire prestigieuse de son équipe avec ses coéquipiers. Cette fête ne devrait pas impacter la relation qu'il a avec son grand frère.

Au moment du tirage au sort de la Ligue des champions, le rêve de Kylian Mbappé était alors d’affronter le LOSC pour retrouver son petit frère. Si le hasard a effectivement était favorable à l'international français, les retrouvailles n'ont pas eu lieu en raison de la blessure d'Ethan.

PSG - Dembélé : Le policier Luis Enrique s’est totalement trompé ! https://t.co/uNwGracLVh pic.twitter.com/ViKHs0YVyQ — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Ethan Mbappé a célébré la victoire sur son frère

Malgré la douleur, le petit frère de Kylian était présent à la Décathlon Aréna Stade Pierre Mauroy pour assister à la victoire de son équipe (1-0). Tout sourire, le milieu de terrain a éclaté de joie au moment du coup de sifflet final. De l'autre côté, le joueur du Real Madrid fût l’un des premiers à rentrer au vestiaire.

« Ils sont très fusionnels »

Ce match ne devrait avoir aucun impact sur leur relation comme l’a confié Olivier Létang sur le plateau de C à Vous sur France 5. « Ils sont très fusionnels. Quand on s’est qualifié, on espérait tous affronter le Real Madrid. Et c’est la petite histoire dans la grande histoire. Ça fait plaisir parce que Ethan était très triste samedi » a déclaré le président du LOSC.