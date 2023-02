Le PSG est prévenu, il va vivre l’enfer

La rédaction

Le PSG a perdu la première manche, mardi, face au Bayern Munich (0-1) lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour autant, tout n'est pas fini et c'est encore largement faisable de renverser la vapeur à l'Allianz Arena le 8 mars prochain, lors du match retour. Julian Nagelsmann, l'entraîneur bavarois le sait, et ne compte pas se laisser submerger par les vagues parisiennes.

Le match aller ressemblait à une partie ou tous les regrets étaient permis, tant du côté du PSG que du Bayern Munich. Mais le PSG risque sans doute d'avoir son trident offensif à 100% et ça pourrait grandement faire bouger les choses. Julian Nagelsmann le sait mais il prévient le PSG : il ne se laissera pas faire.

« Nous pouvons marquer plus de buts »

En conférence de presse, le coach allemand est revenu sur la victoire des siens face au PSG. S'il sait que rien n'est gagné pour son équipe du Bayern, il affiche un état d'esprit conquérant, à 2 semaines et demi du match retour : « dans l'ensemble, nous pouvons marquer plus de buts si nous jouons avec plus d’agressivité vers leur cage. La clé est d'essayer d'avoir beaucoup de ballons au match retour. »

«Il est hors de question de nous asseoir devant notre surface pour défendre notre avance »