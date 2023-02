Bordeaux - Paris FC : Le match que les Girondins ne doivent surtout pas perdre…

Alexis Poch

Auteurs d'une saison catastrophique l'année dernière, les Girondins de Bordeaux n'ont pas pu échapper à la relégation après leur dernière place en Ligue 1. Mais l'exercice 2022-2023 leur permet de se reconstruire et l'opération remontée dans l'élite fonctionne bien depuis quelques mois. Cependant, le combat est encore loin d'être gagné.

Définitivement l'un des plus grands clubs historiques en Ligue 1, Bordeaux a subi le même sort qu'un autre grand club, l'AS Saint-Etienne. L'affaire aurait pu être encore pire puisque le club était dans un premier temps relégué administrativement en National. La trajectoire des deux équipes depuis le début de la saison est radicalement opposée. Quand les Verts luttent pour le maintien, les Bordelais, eux, se battent pour retrouver la Ligue 1. Pour le moment, leur troisième place au classement de la Ligue 2 ne suffit pas...

Une remontée rapide possible

Dès le début de la saison, Bordeaux s'est positionné comme un candidat sérieux à la promotion en Ligue 1 mais cette saison les places sont chères. Deux clubs seulement retrouveront l'élite quand quatre seront relégués en National. De leur côté, les Girondins de Bordeaux n'ont pas connu une relégation depuis 30 ans (relégation administrative en 1991) mais avaient vite rectifié le tir en terminant premiers de la deuxième division. Cette année, le club a toujours été dans le haut du classement mais Le Havre paraît au-dessus.

Une adversité redoutable

Outre le club normand qui domine les débats depuis des mois avec une seule défaite lors des 23 premières journées, Sochaux, Metz ou encore Grenoble font partie des adversaires des Girondins. Les Sochaliens viennent de passer devant Bordeaux avec un point d'avance et les deux autres sont à seulement deux points derrière. Mais surtout, Sochaux et Metz sont vraiment en forme en ce moment et pourraient déjouer les plans des Bordelais.

Une victoire importante

Alors qu'ils seront opposés ce samedi au Paris FC, les Girondins de Bordeaux ont la pression et ne doivent pas perdre. La défaite face à Niort le week-end dernier, un relégable pour l'instant, n'avait rien de positif mais il faut se ressaisir face à un autre adversaire du bas de tableau. En cas de mauvais résultat, Bordeaux pourrait laisser échapper ses concurrents.