Média : Barcelone - Manchester United retransmis sur… Twitch !

C’est une grande première dans le monde des médias sportifs. La rencontre d’Europa League opposant le FC Barcelone à Manchester United retransmise par RMC Sport sera également diffusée sur la plateforme Twitch. Aux commentaires, un incontournable des réseaux sociaux : Domingo !

C’est une nouvelle étape qui va être franchie dans le monde des diffuseurs sportifs. Après les plateformes mobiles et l’arrivée des Gafa (Amazon Prime), c’est au tour des réseaux sociaux de faire leur entrée en scène. En effet, ce jeudi, un match comptant pour l’Europa League (FC Barcelone - Manchester United) sera diffusé sur la plateforme Twitch . Cette opération est le fruit d’une collaboration inédite entre le diffuseur officiel, RMC Sport , et l’influenceur Domingo ( Webedia ). Le mariage va permettre une expérience haute en couleur puisque les fans du streamer, comme ceux du ballon rond, vont pouvoir profiter de la rencontre gratuitement.

En direct du Camp Nou !