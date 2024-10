Le PSG annonce le jackpot en 2025 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une grande nouveauté se prépare pour 2025, et elle est loin de faire l'unanimité en Europe. La FIFA organisera sa première Coupe du monde des clubs avec 32 équipes. Cette compétition devrait avoir lieu aux Etats-Unis à la fin de la saison et devrait alourdir un peu plus le calendrier des joueurs. Mais pour les formations, et notamment le PSG, les retombées risquent d'être importantes.

Une bombe à retardement. Alors que les joueurs se plaignent du calendrier surchargé, voilà que la FIFA décide de lancer une nouvelle compétition : la Coupe du monde des Clubs. Elle devrait avoir lieu aux Etats-Unis à la fin de la saison et devrait réunir 32 équipes.

Les joueurs se plaignent du calendrier

Champion de France en titre, le PSG devrait prendre part à ce tournoi, programmé du 15 juin au 13 juillet. Le Real Madrid ou encore Manchester City seront aussi de la partie. Directeur général de la formation parisienne, Victoriano Melero s’est exprimé sur cette Coupe du monde, qui déchaîne les passions et provoque une vive polémique.

Le PSG va récupérer un gros chèque

Lors d’un entretien accordé au Parisien, le dirigeant parisien s’est attardé sur les bienfaits de ce tournoi, notamment sur le plan économique. « C’est en cours de commercialisation donc on ne le sait pas encore. Mais on espère plusieurs dizaines de millions d’euros » a déclaré Melero.