L'annonce troublante de Messi sur son avenir

Amadou Diawara

Alors qu'il a fêté ses 36 ans, Lionel Messi se rapproche de la fin de sa carrière. S'il est bien présent pour la Copa America, l'international argentin n'est pas certain d'être de la partie à la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur son avenir en sélection, Leo Messi a annoncé la couleur, laissant clairement entendre qu'il pourrait tirer sa révérence avant la compétition.

Malgré ses 36 ans, Lionel Messi défend toujours les couleurs de l'Argentine. D'ailleurs, il est le capitaine de l' Albiceleste pour la Copa America, qui débute vendredi. Toutefois, Leo Messi pourrait ne plus porter le maillot de sa sélection bien longtemps.

Messi absent à la Coupe du Monde 2026

Lors d'un entretien accordé à Marcelo Tinelli, Lionel Messi a annoncé la couleur pour son avenir en sélection. Et le numéro 10 de l' Albiceleste a reconnu qu'il pourrait prendre sa retraite internationale avant la Coupe du Monde 2026.

«Je ne sais pas si je serai là»