La grande annonce de Neymar sur son avenir !

Malgré une série de blessures qui ont entravé sa nouvelle aventure en Arabie saoudite, du côté d'Al-Hilal, Neymar, ancien attaquant du PSG, ne perd pas de vue son objectif ultime : participer à une quatrième Coupe du monde. Dans un entretien accordé à RMC, le joueur de 32 ans, actuellement en convalescence, a affiché son souhait de prendre part au Mondial 2026 avec la sélection brésilienne.

Parti en Arabie saoudite à l’été 2023 après six saisons au PSG, Neymar ne voit pas le bout du tunnel au sein de sa nouvelle équipe, avec laquelle il n’a disputé que 7 rencontres depuis sa signature. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre 2023, l’ancienne star parisienne a rechuté le mois dernier pour son deuxième match depuis son retour et ne devrait pas revenir avant 2025, cette fois-ci touchée aux ischios. Malgré les doutes autour de son avenir, les blessures s'accumulant, Neymar se montre très ambitieux pour la suite.

« Je veux évidemment faire une quatrième Coupe du monde »

A l’occasion d’un entretien accordé à RMC, diffusé dimanche soir dans l’émission Bartoli Time, l’attaquant qui fêtera ses 33 ans en février a affiché son grand objectif pour la suite de sa carrière : « Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. Je l'ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club ».

Un avenir en Arabie saoudite ?

Neymar sera âgé de 34 ans pour le Mondial se déroulant aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La sortie de la star auriverde laisse également entendre qu’elle pourrait rester à Al-Hilal d’ici l’événement alors que son contrat court jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option.