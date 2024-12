Mercato - PSG : Le record de Neymar effacé... par le Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un transfert record à 222M€ qui faisait du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire. Alors que ce retient tient encore aujourd'hui, cela pourrait prochainement ne plus être le cas. Et c'est un de ses compatriotes brésiliens qui pourrait détrôner Neymar : Vinicius Jr.

Le joueur le plus cher de l'histoire du football est aujourd'hui Neymar. En 2017, le Brésilien avait ainsi été acheté pour 222M€ par le PSG, qui avait levé sa clause libératoire au FC Barcelone. Un record qui pourrait prochainement tomber dans le cadre d'une opération XXL entre l'Arabie Saoudite et le Real Madrid pour le transfert d'un certain Vinicius Jr.

Vinicius Jr bientôt plus cher que Neymar ?

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr serait la grande priorité de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens seraient d'ailleurs prêts à mettre les petits plats dans les grands et faire du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire. En effet, sur Youtube, Romain Molina a expliqué : « Le Real Madrid pourrait faire le plus gros transfert de l'histoire, en vente ».

« Le plus gros montant de l'histoire »

« C'est-à-dire que Vinicius Jr soit acheté par l'Arabie Saoudite, mais ça ne sera pas le montant de la clause qui est à 1 milliard. Mais on aura le plus gros montant de l'histoire », a poursuivi Molina. A voir quel prix pourrait alors atteindre ce transfert de Vinicius Jr.