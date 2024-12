Attaques contre Mbappé : Cyril Hanouna accusé par une vieille connaissance ?

Jean de Teyssière

Depuis que Kylian Mbappé a quitté le PSG, il réclame la somme de 55M€, total des primes et des salaires non versées par le club. Une somme dont le PSG ne veut pas s’acquitter, quitte à faire appel des décisions à chaque fois. Cette guerre fait beaucoup parler et Pierre Ménès a des doutes sur la sincérité de Cyril Hanouna.

Ce jeudi, la LFP a déclaré irrecevable la saisie de la commission de discipline de la part de Kylian Mbappé pour demander au PSG de lui payer la somme de 55M€. Le PSG a assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris pour faire annuler les deux décisions l'enjoignant de payer la somme à Kylian Mbappé...

«Il y a un acharnement»

Ancien chroniqueur de l’émission TPMP, Pierre Ménès a réagi aux différents propos tenus par Cyril Hanouna à l’encontre de Kylian Mbappé sur sa chaîne YouTube : « Je ne regarde pas TPMP tous les soirs, mais je suis déjà tombé sur des extraits. Effectivement, il y a un acharnement ou en tout cas une vraie tentative de faire passer Mbappé pour le méchant dans le conflit avec le PSG. »

«J’espère que Cyril est sincère...»

« J’espère que Cyril est sincère, j’en suis pas certain… Mais effectivement, ça devient lourdingue » conclut Pierre Ménès. Cyril Hanouna aura sûrement connaissance de ces accusations et ne manquera certainement pas d'y répondre...