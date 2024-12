Mercato : «Je ne souhaite à personne de le vivre», il raconte son calvaire au PSG !

Thomas Bourseau

Tout le monde n’est pas fait pour briller voire jouer au PSG. Hugo Ekitike l’a appris à ses dépens. Recruté en 2022 au moment de sa progression fulgurante à Reims, le jeune international espoir alors âgé de 20 ans débarque dans un vestiaire peuplé de stars et ne parvient pas à tirer son épingle du jeu sur le terrain. De quoi le bloquer dans une spirale sportive négative sur et en dehors des terrains. Il raconte.

Hugo Ekitike (22 ans) est très vite devenu une promesse du football français grâce à ses performances au Stade de Reims pendant la saison 2021/2022. Ce qui lui avait valu un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire de 35M€ au PSG pour y parfaire sa post-formation. Il n’en a finalement rien été. Barré par une concurrence monstre à Paris, avec notamment Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Ekitike a de moins en moins joué.

«Tout le monde n'a pas vécu ça et je ne le souhaite à personne»

Et ce jusqu’à être poussé au départ à l’occasion du mercato estival de 2023, soit un an après sa venue dans la capitale. Pour TNT Sport, celui qui s’est totalement relancé à l’Eintracht Francfort depuis son arrivée en janvier dernier, est revenu sur cette période plus que délicate sportivement parlant au PSG, mais pas que.

« Quand je pars de Reims, je suis monté à une vitesse… Mais je suis redescendu aussi à la même vitesse. Tout va vite dans le football. T'es là (main tout en haut) puis t'es là (main tout en bas) très vite. Ce que je cherche à montrer aujourd'hui, c'est que je suis en constante progression, que c'est linéaire et que je continue de grimper. J'étais jeune, je suis monté vite alors que j'avais des choses à apprendre, à emmagasiner mais ça s'est fait comme ça. Tout le monde n'a pas vécu ça et je ne souhaite à personne de le vivre, ce n'est pas facile ».

«Un burn out ? Non, il s'est passé beaucoup de chose»

Dans les médias, lorsqu’il était au plus bas, il a été spécifié qu’Hugo Ekitike se trouvait dans une phase dépressive voire de burn-out en raison de sa situation sportive. Dans des propos relayés par Eurosport, l’attaquant aux 11 buts en 20 matchs avec l’Eintracht Francfort cette saison a mis les choses au clair.

« Un burn out ? Non, il s'est passé beaucoup de choses. Après, moi, je vois les choses de manière très sage. Je me dis que chaque chose arrive pour une bonne raison. Je pense que j'ai tiré ce que je devais tirer de mon passage à Paris. Et ça va me servir aujourd'hui, demain et partout où je serai ».