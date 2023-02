La fortune de Cristiano Ronaldo révélée

Pierrick Levallet

En malaise à Manchester United, Cristiano a mis fin à son contrat. Le Portugais s'est ensuite engagé à Al-Nassr en Arabie Saoudite, avec un contrat très juteux à la clé. Ce nouvel engagement va lui permettre d'augmenter sa fortune, déjà colossale. L'attaquant de 38 ans devrait bientôt rejoindre quelques-uns des plus grands sportifs de l'histoire.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus de la retraite. Le Portugais s’est engagé à Al-Nassr cet hiver, marquant un cap dans sa carrière. Mais en signant en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a obtenu un contrat très juteux. Le quintuple Ballon d’Or devrait toucher pas moins de 200M€ par an, lui permettant d’accroître sa fortune déjà conséquente.

Une fortune à presque 500M€

Selon Celebrity Net Worth , Cristiano Ronaldo est l’un des sportifs les mieux payés au monde. Par le passé, l’attaquant de 38 ans touchait aisément entre 92 et 139M€ grâce à son salaire et ses sponsors. En 2020, le Portugais aurait par exemple perçu un total d’environ 111M€ (65M€ de salaire + 46M€ avec ses sponsors).

Cristiano Ronaldo va rejoindre Michael Jordan et Michael Schumacher