«Il m’a menacé», Pierre Ménès annonce un violent clash avec Zidane

Pierre Ménès et Zinédine Zidane ne partiront pas en vacances. Selon les dires du journaliste, le champion du monde 1998 l'aurait menacé après la diffusion d'un reportage sur M6. Depuis, les deux hommes ne s'adressent plus la parole, même si l'ancien chroniqueur du Canal Football Club conserve un immense respect pour sa carrière footballistique.

Lors de son hebdomadaire émission publiée sur Youtube intitulée « Pierrot le Foot », Pierre Ménès s’est éloigné du monde du football depuis son départ de Paris pour La Baule. Dans la capitale, l’ancien journaliste de L’Equipe et de M6 ne s’est pas fait que des amis. Parmi les personnes à qui il n’adresse plus la parole, Zinédine Zidane. Comme le raconte Ménès, des tensions sont apparues en 2006, juste après la Coupe du monde. M6 souhaitait alors diffuser une émission sur le fameux coup de boule de Zizou. Mais le champion du monde 1998 semblait ne pas avoir digéré cette défaite.

Ménès et Zidane ne s'adressent plus la parole

« Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire. Après, je n’ai jamais accroché avec l’OM. Après son expulsion à la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin. J’avais eu Duga (Christophe Dugarry ndlr) au téléphone avant qui m’avait dit : « Va mollo avec Zidane, il n’est pas bien ».L’émission fait un carton et le lendemain pas un commentaire sur ce que j’ai dit à Zidane » a raconté Ménès. Mais l’ancien chroniqueur du Canal Football Club va recevoir un appel, qui va le laisser bouche bée.

« Humainement, il ne m’intéresse pas beaucoup »

« Quelques jours après il m’appelle, et me dis : « les saloperies que tu as raconté à Berlin ». Je lui dis : « tu as vu l’émission » et me dit « non ». Ensuite, il a proféré des propos menaçants que je n’ai pas tolérés. Humainement, il ne m’intéresse pas beaucoup » a confié Pierre Ménès ce lundi.