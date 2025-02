Cyril Hanouna à l’Elysée ? Pierre Ménès réagit !

La rédaction

La rumeur grandissante de la candidature de Cyril Hanouna à l'élection présidentielle de 2027 a été commentée par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Selon l'ex-journaliste de Canal+, il s’agirait d’un simple buzz médiatique. Ménès en profite même pour tacler son amis à propos de son salaire.

« Hanouna fait vendre »

« Pour ce que j’en sais, c’est un coup de buzz qu’il n’a même pas provoqué lui. » commence l'ancien de chez Canal+. « C’est une rumeur propagée par un média. Ce qui est évident, c’est qu’Hanouna fait vendre, avec ses problèmes avec l’ARCOM, avec la possible disparition de C8 et avec sa personnalité sulfureuse. Rien que prononcer son nom, c’est l’assurance de faire du clic et des vues. »

« Ce n’est pas assez payé »

« Je pense surtout que Président de la République, pour Hanouna, ce n’est pas assez payé. C’est surtout ça le problème. Je n’en ai pas parlé avec lui, mais je pense qu’il n’a aucune envie de faire ça. » ironise le journaliste sportif.