«Monstrueux» : Du jamais vu au PSG, Pierre Ménès hallucine !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'AS Monaco a passé une sale soirée au Parc des Princes. En effet, le club emmené par Luis Enrique était en démonstration lors de la 21ème journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Pierre Ménès s'est totalement enflammé, pointant du doigt l'incroyable prestation du PSG, qui s'est même permis de tenter des choses inédites.

En ouverture de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'AS Monaco au Parc des Princes. Et la bande à Marquinhos a totalement surclassé le club de la principauté, l'emportant 4-1. Via sa chaine YouTube Pierre Le Foot, Pierre Ménès a rendu un vibrant hommage au PSG, soulignant sa prestation XXL, son énorme possession de balle et sa nette avance au classement en championnat.

«75% de possession de balle, c'est monstrueux»

« Paris a éclaté Monaco 4-1. Il y avait pourtant que 1-1 à la mi-temps. Le PSG a ouvert le score sur un coup franc sans angle de Vitinha, où (Radosław) Majecki dort. Derrière, l'égalisation de Zakaria est très belle, parce que sa frappe au premier poteau est aussi inattendue que soudaine et précise. Malgré ce score de parité au repos, la domination parisienne était totale. 75% de possession de balle, c'est monstrueux. La différence entre le PSG d'aujourd'hui et le PSG d'il y a quelques semaines, c'est que maintenant, le PSG sait accélérer », a halluciné Pierre Ménès.

«Ils ont 16 points de retard sur le PSG»

Dans la foulée, Pierre Ménès a insisté sur les choix forts de Luis Enrique lors du choc entre le PSG et l'AS Monaco ce vendredi soir : « Certains présentaient Monaco comme un candidat au titre en début de saison, et ils ont 16 points de retard sur le PSG, c'est monstrueux. (...) Le PSG peut se permettre de laisser Hakimi au repos, de laisser Zaïre-Emery se soigner, et il fait entrer Ramos à 30 minutes de la fin. C'est curieux comment l'impression du début de saison, et c'est totalement à mettre au crédit de Luis Enrique, où l'effectif semblait incomplet - notamment sur le plan offensif - a été oubliée. Le collectif parisien est totalement rôdé ».