Fiasco pour Mbappé, c'est déjà terminé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En devenant le propriétaire du Stade Malherbe de Caen l'été dernier, Kylian Mbappé ne pensait sûrement pas devoir vivre à distance une saison aussi difficile. Le club normand, dernier de Ligue 2, n'a pas pu continuer sur sa récente belle dynamique et se dirige un peu plus vers la relégation en National. Les Caennais ont perdu face à Laval (1-0) ce vendredi.

Après sa série de 10 défaites consécutives, le Stade Malherbe de Caen a reçu la visite de Kylian Mbappé il y a deux semaines pour essayer de redonner un peu d'espoir aux supporters. Le club a ensuite enchaîné un match nul et une victoire pour stopper l'hémorragie et croire à nouveau en ses chances de miracle. Mais la série a déjà pris fin et il sera désormais très difficile de se sortir de cette situation. Le club est vraiment au bord du précipice.

Caen perd encore

En rachetant Caen l'été dernier, Kylian Mbappé pensait avoir investi dans un club capable de monter en Ligue 1 assez rapidement. Mais c'est tout le contraire depuis des mois puisque l'équipe est en crise et les résultats sont désastreux. Une descente en National serait très difficile à vivre mais la défaite de vendredi face à Laval handicape sérieusement les Caennais. Seule éclaircie ? Leurs concurrents directs ont également perdu...

Caen devra effectuer un miracle

En décrochant enfin une victoire la semaine dernière face à Clermont, qui occupe toujours la place de barragiste, Caen pensait avoir réussi à se relancer suffisamment. Mais le but concédé en tout début de rencontre n'allait pas dans ce sens et le club n'a pas réussi à éviter la défaite. A huit journées de la fin, Caen devra réaliser un vrai miracle pour éviter la relégation car Clermont et Martigues sont respectivement à 6 et 5 points devant. Peut-être qu'une autre visite de Kylian Mbappé pourra inverser la tendance...