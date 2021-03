Foot

EXCLU : Les présidents du National 1 préparent un gros coup…

Publié le 6 mars 2021 à 16h51 par Alexis Bernard

Selon nos informations, une réunion secrète s’organise pour la semaine prochaine entre l’ensemble des présidents du National 1. Du jamais vu.

Jamais les présidents du National ne se sont réunis de cette façon. Tous, sans exception, ont prévu de se réunir mercredi prochain pour porter d’une même voix la contestation qui est la leur face à la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel. Ces dernières n’auraient pas tenu des engagements forts ces derniers mois et la situation devient difficilement tenable pour des clubs qui doivent parfois disputer jusqu’à trois matchs par semaine, sans aucune aide. « On nous a promis un statut professionnel, car nous le sommes dans l’exigence du quotidien mais pas dans les statuts , nous explique un dirigeant de club. Cette Ligue 3 professionnelle ne vient pas, on nous a mentis. Pareil pour les 250 000€ de subvention, on ne les voit pas venir ».

Une situation de plus en plus complexe à gérer

La crise sanitaire touche de plein fouet le sport en général et le monde du football amateur en particulier. Et pour les clubs du National 1, privés de billetterie et de sponsors eux-aussi touchés par la crise, la gestion devient plus que compliquée. Le championnat a été maintenu mais avec ce statut amateur, c’est quasiment impossible à tenir pour des clubs. La FFF et la LFP vont devoir répondre. Un vent de protestation qui semble grandir et dont le premier acte sera pour mercredi…